Toscana Tomasi primo nella Circoscrizione Massa Carrara
“La conferma di Eugenio Giani alla guida della Toscana non è purtroppo una notizia, dato che da quando esistono le elezioni regionali e cioè da cinquantacinque anni gli elettori della Toscana votano a sinistra. Rappresenta invece un segnale significativo e incoraggiante la svolta a destra di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Regionali #Toscana — Voti Lista: #Giani #PD: 34,43% (14 seggi) Casa Riformista (#IV): 8,86% (4 seggi) #AVS: 7,01% (3 seggi) #M5S: 4,34% (2 seggi) #Tomasi #FdI: 26,78% (12 seggi) #FI: 6,17% (2 seggi) #Lega: 4,38% (1 seggio) È Ora: 2,37% #NM: 1,1 - X Vai su X
La bellissima campagna di Alessandro Tomasi e l’ottimo risultato di Fratelli d’Italia non sono purtroppo bastati per liberare la Toscana. La soddisfazione dei vincitori è sempre comprensibile, ma vedere Elly Schlein che inneggia alla risurrezione del campo larg - facebook.com Vai su Facebook
Toscana, Tomasi primo nella Circoscrizione Massa Carrara - “La conferma di Eugenio Giani alla guida della Toscana non è purtroppo una notizia, dato che da quando esistono le elezioni regionali e cioè da cinquantacinque anni gli elettori della Toscana votano a ... Secondo firenzetoday.it
Il nuovo Consiglio regionale della Toscana, tutti gli eletti. Giani: “Sanità, cultura, welfare e ambiente le priorità” - Secondo mandato, con quasi il 54% dei voti, supera di 13 punti lo sfidante Alessandro Tomasi. Si legge su intoscana.it
Il primo giorno di voto in Toscana per le regionali domenica 12 ottobre 2025 - Le elezioni regionali in Toscana: al voto 3 milioni di cittadini per eleggere il nuovo Presidente di regione e rinnovare il consiglio regionale ... fanpage.it scrive