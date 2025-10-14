Toscana la delusione del centrodestra e il crollo della Lega di Vannacci
AGI - Delusione nel centrodestra per la sconfitta alle regionali toscane. Malgrado l'esito negativo fosse largamente previsto, la coalizione di centrodestra sembra arrancare nella "sfida impegnativa" di conquistare la Regione tradizionalmente 'rossa', come tiene a definirla Giorgia Meloni. In un contesto di record negativo dell'affluenza, crollata al 47,3%, in calo del 15%, il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani stacca ( 53,99% ) il sindaco meloniano di Pistoia Alessandro Tomasi, che si ferma al 40,82%. Il risultato di Tomasi è poco superiore a quello ottenuto dalla leghista Susanna Ceccardi cinque anni fa (40,46%). 🔗 Leggi su Agi.it
