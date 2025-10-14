Toscana la delusione del centrodestra e il crollo della Lega di Vannacci

Agi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Delusione nel  centrodestra  per la  sconfitta  alle  regionali toscane. Malgrado l'esito negativo fosse largamente previsto, la  coalizione di centrodestra  sembra arrancare nella "sfida impegnativa" di conquistare la  Regione tradizionalmente 'rossa', come tiene a definirla Giorgia Meloni. In un contesto di  record negativo dell'affluenza, crollata al  47,3%, in calo del 15%, il governatore uscente di centrosinistra  Eugenio Giani  stacca ( 53,99% ) il sindaco meloniano di Pistoia  Alessandro Tomasi, che si ferma al  40,82%. Il risultato di Tomasi è poco superiore a quello ottenuto dalla leghista Susanna Ceccardi cinque anni fa (40,46%). 🔗 Leggi su Agi.it

toscana la delusione del centrodestra e il crollo della lega di vannacci

© Agi.it - Toscana, la delusione del centrodestra e il crollo della Lega di Vannacci

Approfondisci con queste news

toscana delusione centrodestra crolloToscana, la delusione del centrodestra e il crollo della Lega di Vannacci - Giorgia Meloni a Firenze per il comizio di chiusura della campagna elettorale a sostegno di Tomasi ... Si legge su agi.it

toscana delusione centrodestra crolloLega in caduta libera, crollo dell’affluenza e Renzi che esulta per i “suoi” Riformisti : cosa c’è da sapere sul voto in Toscana che ha riconfermato Giani - Fratelli d'Italia ottiene un risultato superiore a quello delle regionali di 5 anni fa ma più basso delle Europee del 2024. Segnala ilfattoquotidiano.it

Toscana, Pd primo al 35%. Fdi 26,43%. Crollo Lega ‘targata’ Vannacci - (askanews) – A metà dello scrutinio in Toscana, il Pd risulta essere il primo partito e si registra il crollo della Lega ‘targata’ Vannacci. Da askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Delusione Centrodestra Crollo