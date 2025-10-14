Toscana insediato il nuovo Consiglio Regionale | e spuntano problemi per il Pd
Il nuovo consiglio regionale della Toscana, ufficializzato nella notte in attesa del via libera della Corte di Appello, segna un cambio significativo nello scenario politico. Il Pd non avrà più una maggioranza autonoma: da solo non supera più la metà dei seggi, un dato che potrebbe complicare il lavoro di Elly Schlein e la gestione della coalizione. La maggioranza sarà rappresentata da quattro liste invece delle due della legislatura precedente, aumentando i problemi di governabilità. Volti nuovi e conferme nel centrosinistra. Nel centrosinistra, molte riconferme tra gli ex assessori, come Nardini e Marras, mentre emergono nuovi ingressi significativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
