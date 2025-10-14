Toscana Conte | Vittoria di Giani importante segnale governeremo insieme

Lopinionista.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE – “Salutiamo la vittoria netta, schiacciante in Toscana. È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi abbiamo per la prima volta contribuito”. Lo ha affermato il presidente di M5s, Giuseppe Conte, commentando con i giornalisti i risultati dell’elezione regionale in Toscana che ha visto la conferma di Eugenio Giani. “Lavoreremo affinché l’azione di governo regionale possa essere indirizzata secondo gli obiettivi strategici che abbiamo già anticipato e condiviso in materia di tutela delle politiche del lavoro, dell’ambiente e della giustizia sociale e nel far crescere le imprese sane e l’innovazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

toscana conte vittoria di giani importante segnale governeremo insieme

© Lopinionista.it - Toscana, Conte: “Vittoria di Giani importante segnale, governeremo insieme”

Contenuti che potrebbero interessarti

toscana conte vittoria gianiToscana, Conte: “Vittoria di Giani importante segnale, governeremo insieme” - È un importante segnale che vale a ribadire la bontà di un progetto politico al quale noi ... Lo riporta lopinionista.it

toscana conte vittoria gianiLa vittoria del Pd in Toscana è un colpo a Conte e una gioia per Renzi - Sia a destra che a sinistra emergono piccoli segnali di cambiamento negli equi ... Da ilfoglio.it

toscana conte vittoria gianiIl M5s ancora giù in Toscana: Conte punta tutto su Roberto Fico - Il Movimento si ferma poco oltre il 4 per cento zavorrato da un candidato non amato dal territorio. Segnala editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana Conte Vittoria Giani