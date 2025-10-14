Torrenti di fango persone intrappolate in auto e case | le immagini della tempesta Alice in Spagna

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tempesta Alice ha colpito duramente la regione spagnola della Catalogna con piogge torrenziali e fiumi di fango per le strade. Le autorità hanno dichiarato allerta rossa in Tarragona e allerta arancione in molte altre località. I trasporti come treni e aerei hanno subito sospensioni e la Protezione civile ha invitato le persone a rimanere a casa. La tempesta dovrebbe infatti andare avanti fino al 18 ottobre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

