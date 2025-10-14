Torrenti di fango e persone intrappolate nelle case | le immagini terrificanti della tempesta VIDEO
– Case isolate, auto trascinate via come giocattoli e fiumi di fango che invadono le strade. È questo lo scenario che si è presentato domenica 12 ottobre in Catalogna, dove la tempesta Alice ha provocato danni gravissimi e momenti di autentico terrore. In poche ore, piogge torrenziali hanno colpito la provincia di Tarragona, sommergendo città come La Rapita e Santa Barbara. . Sui social circolano immagini impressionanti: automobilisti intrappolati nei loro veicoli trascinati via dalla corrente, strade trasformate in torrenti e interi quartieri isolati. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Allerta meteo rossa a Ibiza. Un violento nubifragio ha colpito l’isola con gravi allagamenti e disagi. In poco tempo le strade si sono trasformate in torrenti di acqua e fango. Nella popolare Playa d’en Bossa l’acqua ha invaso il piano terra di attività commerciali, r - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, strade come fiumi a Favara. Si cerca una donna dispersa - Vigili del fuoco impegnati con gommoni per liberare automobilisti in panne. Segnala rainews.it