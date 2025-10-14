Torre del Greco sequestrata la Ciro Immobile Academy | 6 indagati

Tempo di lettura: 2 minuti Opere realizzate senza autorizzazione edilizia, gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, un’area di bosco trasformata in parcheggio: sono le accuse che hanno portato la Procura di Torre Annunziata a iscrivere sei persone nel registro degli indagati e a sequestrare il complesso sportivo ‘Immobile Academy-centro sportivo Parlati’, inaugurato a Torre del Greco a marzo proprio dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile. Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata. L’accusa per i sei, sottolinea la procura in una nota, è di aver in concorso realizzato delle opere “in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un’area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi” e, “per alcune particelle catastali” di aver proceduto “ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione” di uno strato di asfalto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

