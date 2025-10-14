Torre del Greco | la Città Metropolitana all’inaugurazione del MAC³ il nuovo Museo del Corallo del Cammeo e della Città
Il Vicesindaco metropolitano presente all’apertura del nuovo polo culturale nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità. “Un sistema museale del corallo di inestimabile valore”. TORRE DEL GRECO – Il 13 ottobre, la Città Metropolitana di Napoli ha partecipato, con il Vicesindaco metropolitano, all’inaugurazione del MAC³ – Museo del Corallo, del Cammeo e della Città, realizzato nell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, recentemente recuperato. Con la sua presenza, l’Ente metropolitano ha voluto ribadire il sostegno di lunga data alla promozione e alla tutela dell’arte del corallo e del cammeo torrese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
