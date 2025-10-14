Torre Annunziata beni confiscati Servono maggiori controlli Presto un atto di indirizzo per chiedere un monitoraggio costante

Il Comune intensifica le azioni per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, accelerando le procedure di affidamento e rafforzando il monitoraggio del territorio.. “ L’Amministrazione Comunale sta portando avanti con decisione il percorso di recupero e riuso dei beni confiscati, affinché ciò che è stato sottratto alla criminalità organizzata possa avere una nuova vita ” dichiarano il vicesindaco e assessore alla Legalità e Sicurezza, Tania Sorrentino, e l’assessore al Patrimonio, Luisa Nastri. “Nelle prossime settimane avvieremo una ricognizione approfondita dei beni ricevuti dall’Agenzia Nazionale e non ancora assegnati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it