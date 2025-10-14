Torre Annunziata beni confiscati Servono maggiori controlli Presto un atto di indirizzo per chiedere un monitoraggio costante
Il Comune intensifica le azioni per il recupero dei beni confiscati alla criminalità organizzata, accelerando le procedure di affidamento e rafforzando il monitoraggio del territorio.. “ L’Amministrazione Comunale sta portando avanti con decisione il percorso di recupero e riuso dei beni confiscati, affinché ciò che è stato sottratto alla criminalità organizzata possa avere una nuova vita ” dichiarano il vicesindaco e assessore alla Legalità e Sicurezza, Tania Sorrentino, e l’assessore al Patrimonio, Luisa Nastri. “Nelle prossime settimane avvieremo una ricognizione approfondita dei beni ricevuti dall’Agenzia Nazionale e non ancora assegnati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Torre Annunziata, droga e telecamere in un bene confiscato: 'Servono più controlli della Polizia Municipale' - Spetta alla Polizia Municipale assicurarsi che questi beni, una volta liberati, non vengano nuovamente occupati illegalmente. Riporta lostrillone.tv
Torre Annunziata, beni confiscati: “Servono maggiori controlli. Presto un atto di indirizzo per chiedere un monitoraggio costante” - L’Amministrazione Comunale di Pollena Trocchia intensifica il percorso di recupero e gestione dei beni confiscati, puntando a restituirli alla collettività e prevenire occupazioni illegali ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com
Torre Annunziata, arrestato 18enne in appartamento confiscato: cocaina, munizioni e furto di energia elettrica - Gli agenti del Commissariato hanno scoperto un covo perfettamente attrezzato per lo spaccio nel cuore della città, con videosorveglianza, denaro contante e un allaccio abusivo alla rete elettrica ... Segnala ilgazzettinovesuviano.com