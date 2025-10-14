Torni a casa I 20 ostaggi riabbracciano le loro famiglie

14 ott 2025

«Matan la guerra è finita, torni a casa!»: per due anni un intero paese ha sperato di sentire Einav Zangauker pronunciare queste parole al figlio ostaggio dal 7 ottobre 2023. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

