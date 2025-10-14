torneo eurochocolate pallanuoto giovanile perugia torna capitale

Centinaia di giovani atleti pronti a tuffarsi nella piscina del centro storico. L’occasione è la XII edizione del Torneo “aspettando Eurochocolate - Città di Perugia”, l’atteso appuntamento con la pallanuoto giovanile che accende l’ottobre sportivo del capoluogo umbro, che si disputerà dal 17 al 19 ottobre. Per il dodicesimo anno consecutivo, la società Libertas Rari Nantes Perugia è pronta ad accogliere centinaia di atleti, confermando la manifestazione come uno dei punti di riferimento nel panorama nazionale. La formula del torneo resta quella, consolidata e vincente, che vedrà la partecipazione delle categorie Allievi (under 16) e Ragazzi (under 14) per ogni club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

