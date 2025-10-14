Tornavano dal vertice sulla pace Terrore in volo fumo a bordo dell’aereo diretto in Italia
Una mattinata che doveva essere di semplice rientro si è trasformata in un momento di forte tensione per decine di passeggeri italiani. Il volo Wizz Air partito alle 11:25 da Sharm el Sheikh e diretto a Roma, infatti, è stato costretto a interrompere la propria rotta a causa di un problema tecnico improvviso, scatenando attimi di paura a bordo. L’aereo trasportava numerosi turisti e operatori dell’informazione che avevano partecipato al vertice internazionale sulla pace, appena conclusosi nella località egiziana. >> “Devo fare questa cosa”. Chiede come a ChatGpt, 13enne arrestato: è choc. Un caso che fa riflettere su giovani e tecnologia Le prime ore della mattinata erano trascorse senza intoppi: il decollo era avvenuto regolarmente e la traversata sul Mediterraneo sembrava procedere in modo tranquillo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
