14 ott 2025

A un’altitudine di crociera, il comfort e la routine del viaggio sono stati bruscamente interrotti da un allarme in cabina di pilotaggio. La segnalazione di fumo nella stiva ha trasformato un volo di linea in una corsa contro il tempo per la sicurezza. Il comandante ha agito con la massima rapidità, richiedendo un atterraggio immediato nel primo aeroporto disponibile. A terra, l’attesa era tesa: in pochi minuti, i mezzi di soccorso erano già schierati in pista, pronti a intervenire, mentre a bordo turisti e professionisti trattenevano il respiro. L’emergenza a bordo e l’intervento. Un volo Wizz Air, partito da Sharm el Sheikh e diretto a Roma Fiumicino, è stato costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Napoli-Capodichino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Tornavano dal vertice sulla pace". Terrore in volo, fumo a bordo dell'aereo diretto in Italia: c'erano anche loro!

