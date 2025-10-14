Tornavano dal vertice sulla pace | paura a bordo dell’aereo diretto in Italia

Un volo di linea, partito da Sharm el Sheikh e diretto a Roma Fiumicino, si è trasformato in una scena di emergenza aerea dopo la segnalazione di problema tecnico e conseguente presenza di fumo nella stiva. L'episodio si è verificato nella mattinata di questo martedì 14 ottobre, poco dopo il decollo delle ore 11:25 dalla località egiziana. La routine di viaggio dei passeggeri è stata improvvisamente spezzata da un allarme in cabina di pilotaggio, che ha imposto una rapida procedura di sicurezza. Paura sul volo: 'scoppio' e fumo a bordo. Secondo le testimonianze di chi si trovava a bordo dell'Airbus A321neo, si sarebbe sentito uno scoppio provenire dalla stiva.

