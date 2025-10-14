Torna ‘This is me’ con Pausini Ibra Tomba Pennetta Compagnoni e altri

Domani mercoledì 15 ottobre Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con ‘This is me’. Un viaggio unico per celebrare il talento e la determinazione di chi ha coltivato la propria passione ed è riuscito a trasformare la sua storia personale in un esempio per tanti. Lo show celebra talenti dello spettacolo, della musica e dello sport divenuti eccellenze nelle loro discipline. I protagonisti raccontano la loro storia, rivivono i momenti più importanti della loro carriera e le tappe di un percorso che li ha portati a far diventare il loro sogno realtà, la loro passione la loro professione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

