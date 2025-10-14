Torna Salute per tutti | consulenze mediche e screening gratuiti in piazza del Plebiscito
Il 25 e 26 ottobre, piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere ”, l’iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli. Il programma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
