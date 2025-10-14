Torna ' Monumenti Aperti' due giorni più un’anteprima speciale di visite gratuite e guide d’eccezione
Sabato 18 e domenica 19, con un’anteprima già venerdì 17, torna 'Monumenti Aperti', la manifestazione che porta alla scoperta di 15 luoghi di interesse storico e architettonico grazie a visite gratuite condotte da studentesse e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado della città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
