Torna ' Monumenti Aperti' due giorni più un’anteprima speciale di visite gratuite e guide d’eccezione

Ferraratoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19, con un’anteprima già venerdì 17, torna 'Monumenti Aperti', la manifestazione che porta alla scoperta di 15 luoghi di interesse storico e architettonico grazie a visite gratuite condotte da studentesse e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado della città. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

