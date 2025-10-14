Torna in scena dopo 25 anni al Teatro Massimo di Palermo La sonnambula di Vincenzo Bellini

Palermotoday.it | 14 ott 2025

Un dramma incentrato sul conflitto tra apparenza e verità e un capolavoro del belcanto tra i più amati di Vincenzo Bellini. Torna in scena dopo 25 anni al Teatro Massimo di Palermo, da venerdì 17 ottobre alle 20:00, La Sonnambula, melodramma in due atti su libretto di Felice Romani. Dopo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

