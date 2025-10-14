Torna il ' Mercatissimo' l' appuntamento dedicato al vintage
Nuovo appuntamento con il Mercatissimo, il mercato del riuso del Gruppo di Preghiera di Montepaolo. L'appuntamento ritorna sabato 25 e domenica 26 ottobre con un evento dedicato alla biancheria, ma sempre ricco di novità e occasioni. In esposizione, dalle 8 alle 18, ci saranno abbigliamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
ARRIVA IL GIRO DEL MONDO DEL GUSTO Ad Arezzo dal 10 al 12 ottobre arriva il Mercatissimo Oltre 300 stand con sapori, profumi e tradizioni da tutti i continenti da venerdì 10 a domenica 12 ottobre tornano per la diciannovesima volta i - facebook.com Vai su Facebook
Mercatissimo dalle uova d’oro. Ad Arezzo torna l’evento dei super affari con 300 banchi - La trasformazione del centro, il quadrilatero degli stand, il ritorno dei bulbi olandesi, gli event ... Come scrive msn.com