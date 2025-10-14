Torna il ' Mercatissimo' l' appuntamento dedicato al vintage

14 ott 2025

Nuovo appuntamento con il Mercatissimo, il mercato del riuso del Gruppo di Preghiera di Montepaolo. L'appuntamento ritorna sabato 25 e domenica 26 ottobre con un evento dedicato alla biancheria, ma sempre ricco di novità e occasioni. In esposizione, dalle 8 alle 18, ci saranno abbigliamento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

