Torna il maltempo nel casertano | diramata l' allerta meteo
Allerta meteo gialla a partire da questa sera (14 ottobre) per le successive 24 ore. Previsti temporali intensi ed improvvisi in provincia di Caserta a partire dalle 23:59 di oggi e fino alla stessa ora di domani (15 ottobre). In particolare l'allerta meteo interessa la zona del basso casertano e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
