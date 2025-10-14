Torna il maltempo nel casertano | diramata l' allerta meteo

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allerta meteo gialla a partire da questa sera (14 ottobre) per le successive 24 ore. Previsti temporali intensi ed improvvisi in provincia di Caserta a partire dalle 23:59 di oggi e fino alla stessa ora di domani (15 ottobre). In particolare l'allerta meteo interessa la zona del basso casertano e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

torna maltempo casertano diramataTorna il maltempo nel casertano: diramata l'allerta meteo - Previsti temporali intensi ed improvvisi in provincia di Caserta a partire dalle 23:59 di oggi e fino alla stessa ... Scrive casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Torna Maltempo Casertano Diramata