Torna a Padova Impact la fiera dei servizi e dell’innovazione per l’impresa

Dopo il successo della prima edizione - con oltre 1.500 visitatori - torna Impact, la prima e unica fiera multidisciplinare dei servizi e dellinnovazione per l’impresa in Italia: un punto d'incontro tra innovazione e business, dove imprenditoria e visioni si incontreranno per creare il futuro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

