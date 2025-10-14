Torino vs Napoli settima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la settima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I granata cercano la loro prima vittoria stagionale davanti al proprio pubblico contro i partenopei che guidano la classifica in condominio con la Roma. Torino vs Napoli si giocherà sabato 18 ottobre 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico. TORINO VS NAPOLI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’avvio stagionale dei granata non è stato semplice per i granata che si ritrovano al sedicesimo posto con 5 punti in sei giornate. Il ruolino di marcia della squadra di Baroni parla di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte, frutto di 5 goal fatti e ben 13 subiti che la rendono la difesa più perforata della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
