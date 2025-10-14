Torino parcheggio facile domenica pomeriggio in Vanchiglia con il falso permesso disabili | 46enne denunciato
È domenica pomeriggio quando una pattuglia del comando Aurora della polizia Locale di Torino si trova in zona Vanchiglia per un servizio di controllo dei permessi per persone con disabilità. Gli agenti iniziano le verifiche sull’automobile parcheggiata presso uno stallo riservato, ma si accorgono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
