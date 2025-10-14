Torino-Napoli Conte rivoluziona tutto | rispuntano tre riserve c’è anche un esordio

Il Napoli è costretto a reinventarsi dietro. L’assenza di Amir Rrahmani obbliga Antonio Conte a rivedere le gerarchie difensive in vista del prossimo impegno contro il Torino e, soprattutto, della Champions League. Con Juan Jesus confermato, il tecnico valuta diverse opzioni per completare la linea arretrata, tra certezze, incognite e qualche sorpresa: lo afferma l’edizione odierna de “ La Gazzetta dello Sport “. Marianucci, la scommessa di Conte. Dopo l’esordio a San Siro, Luca Marianucci potrebbe ricevere una nuova chance. Il difensore classe 2003 è stato escluso dalla lista Champions e rappresenta un’alternativa credibile per far rifiatare Sam Beukema in campionato, considerando la probabile contemporanea assenza anche di Rrahmani. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Torino-Napoli, Conte rivoluziona tutto: rispuntano tre riserve, c’è anche un esordio

