Concorsi truccati, assenteismo, maltrattamenti sui pazienti ed esercizio abusivo della professione. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2021 e il 2024. L'inchiesta è iniziata nel 2022 e in principio i sospetti erano soprattutto su una serie di appalti e nomine. Indagando, la procura di Ivrea e gli inquirenti hanno scoperto altri illeciti nella sanità torinese. Trentotto gli indagati a vario titolo. La figura centrale sarebbe l'ex dirigente della Dipsa (Direzione delle professioni sanitarie), accusata di rivelazione e diffusione del segreto di ufficio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Torino, chiuse indagini Asl To4 su gare truccate e pazienti maltrattati: 38 indagati