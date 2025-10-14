Torino chiuse indagini Asl To4 su gare truccate e pazienti maltrattati | 38 indagati
Concorsi truccati, assenteismo, maltrattamenti sui pazienti ed esercizio abusivo della professione. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2021 e il 2024. L'inchiesta è iniziata nel 2022 e in principio i sospetti erano soprattutto su una serie di appalti e nomine. Indagando, la procura di Ivrea e gli inquirenti hanno scoperto altri illeciti nella sanità torinese. Trentotto gli indagati a vario titolo. La figura centrale sarebbe l'ex dirigente della Dipsa (Direzione delle professioni sanitarie), accusata di rivelazione e diffusione del segreto di ufficio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dietro le finestre chiuse e i contratti brevi, si muove un mercato parallelo: subaffitti in nero, appartamenti ‘a rotazione’, escort in trasferta e intermediari. Nella Torino dei canoni alle stelle, cresce l’economia sommersa del sesso in casa. L'approfondimento - facebook.com Vai su Facebook
La bocciofila Le Chiuse compie 10 anni: una giornata di festa per il quartiere - X Vai su X
Torino, chiuse indagini Asl To4 su gare truccate e pazienti maltrattati: 38 indagati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, chiuse indagini Asl To4 su gare truccate e pazienti maltrattati: 38 indagati ... Riporta tg24.sky.it
Inchiesta sulla Asl To4, chiuse le indagini per 38 indagati: concorsi truccati, pazienti maltrattati e truffe - L’avviso di chiusura indagini ricevuto dagli indagati cita, tra gli altri, alcuni casi di presunti maltrattamenti nei confronti dei pazienti dell’ospedale di Settimo Torinese, soprattutto in orario ... Scrive torinotoday.it
BUFERA SULL'ASL TO4 - Appalti e promozioni «sospette»: 38 indagati - ECCO TUTTI I NOMI - Un'indagine partita alla fine del 2022 che ha visto coinvolte anche le figure apicali dell'azienda sanitaria ... Scrive quotidianocanavese.it