Torino capitale dell’innovazione con la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World
Si è conclusa la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha trasformato Torino nella capitale dell’innovazione tecnologica il 13 e 14 ottobre 2025. Ospitato nel Museo Nazionale del Cinema, l’evento ha registrato una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Torino capitale della #Missione: voci, volti e storie di speranza a @incamminotv2000. Rivedi la puntata su http://play2000.it/detail/18 - X Vai su X
Si terrà il 13 e il 14 ottobre a Torino la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World. Ne abbiamo parlato oggi su Radio Roma Capitale con Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori) Ascolta il podcast sul nost - facebook.com Vai su Facebook
Torino si illumina di innovazione: al via la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World 13-14 ottobre 2025, Museo Nazionale del Cinema - Innovazione, realtà virtuale e intelligenza artificiale protagoniste al Museo del Cinema. Riporta romadailynews.it
Torino capitale dell'innovazione: al via il Festival AI & VR Multiverse World - L'evento, promosso da Angi, raduna istituzioni, accademia e industria al Museo Nazionale del Cinema per la IV edizione, focalizzata sulla promozione di Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale respo ... Secondo msn.com
Torino capitale dell'intelligenza artificiale: arriva IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World - La città di Torino si prepara a diventare il cuore pulsante dell’innovazione tecnologica con la quarta edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, promosso dall’ANGI – Associazione ... Si legge su finanza.repubblica.it