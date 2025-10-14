Torino capitale dell’innovazione con la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World

Torinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la IV edizione dell’AI & VR Festival Multiverse World, organizzato da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, che ha trasformato Torino nella capitale dell’innovazione tecnologica il 13 e 14 ottobre 2025. Ospitato nel Museo Nazionale del Cinema, l’evento ha registrato una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

