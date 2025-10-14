Torino Calaiò | I granata il mio primo amore Ecco cosa penso di Simeone

L’ex bomber del Torino in un’intervista ai microfoni di Tuttosport è ritornato sulla squadra di Baroni soffermandosi anche sul Cholito. Emanuele Calaiò ha giocato nel Torino e nel Napoli e oggi sono due squadre che osserva con affetto. A Tuttosport ha detto la sua sull’attacco granata e le prospettive della squadra, PRIMO AMORE – «Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Calaiò: «I granata il mio primo amore. Ecco cosa penso di Simeone»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?Diritto all’accoglienza dei richiedenti asilo: il TAR sanziona il silenzio serbato dall’Amministrazione Si ringraziano per la segnalazione gli Avv.ti Andrea Scozzaro e Giacomo Venesia di Torino. Il T.A.R. per il Piemonte riconosce e sanziona il silenzio serbato - facebook.com Vai su Facebook

Torino, Israel: "L'Italia nel mio destino. Avevo offerte in Arabia, Messico e Brasile" - Il neo portiere del Torino, Franco Israel, arrivato in estate per rimpiazzare Vanja Milinkovic- Lo riporta tuttomercatoweb.com

Torino, Ricci: "Rodri è il mio modello, Spalletti mi riprende su una cosa. E sulle voci di mercato..." - Ricci: "Il mio modello è Rodri" Il centrocampista del Torino ha poi analizzato oil suo ruolo: "La fase di costruzione è quella che mi si addice di più ma mi piace molto anche la fase di non possesso. Da corrieredellosport.it

DIRETTA/ Torino Modena (risultato finale 1-0): granata in 4K! (oggi 18 agosto 2025) - Nei primi minuti della diretta di Torino Modena, match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il punteggio è ancora fermo sullo 0- Riporta ilsussidiario.net