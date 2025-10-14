Tor San Lorenzo scovato deposito di vestiti contraffatti
Ardea, 14 ottobre 2025 – Non passa giorno che i carabinieri del comando stazione carabinieri di Tor San Lorenzo frazione di Ardea non portano a termine degli arresti e scovando autori dei crimini. Dopo approfondite indagini, coordinate dal comandante della locale stazione M.llo Capo Petrina, i militari sono riusciti a trovare il deposito di vestiti contraffatti delle migliori marche nazionali. I carabinieri hanno assicurato alla giustizia un cittadino romeno e sequestrato ingente quantitativo di merce contraffatta. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria in stato di libertà. Proseguono intanto le indagini per arrivare a scovare eventuali altri responsabili del traffico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
