Topo in campo | un insolito intruso interrompe Galles-Belgio Times
Ieri Galles-Belgio è terminata 2-4. Un piccolo topo ha invaso il campo durante la partita, un episodio curioso da raccontare. Per il Galles a segno Rodon e Broadhead, mentre per i Red Devils gol di De Bruyne (doppietta su rigore), Meunier e Trossard. Racconta il Times: “Le cose sembravano mettersi bene quando il Galles ha preso il vantaggio con un colpo di testa di Joe Rodon nei primi minuti, ma mentalmente la squadra è crollata dopo aver subito un rigore contestato per un tocco di mano ravvicinato di Ethan Ampadu. Bellamy è stato ammonito per proteste, guadagnandosi un turno di squalifica in panchina quando il Galles giocherà contro il Liechtenstein il mese prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Al minuto 66 di gioco, la partita è stata brevemente interrotta a causa di un ospite inaspettato entrato sul terreno di gioco di Cardiff. Le telecamere infatti improvvisamente inquadrano un topo che sin era intrufolato in campo generando lo stupore dei calciatori. - facebook.com Vai su Facebook
#GallesBelgio interrotta, un topo fa 'invasione' di campo. VIDEO #SkySport Vai su X
