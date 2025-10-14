Ieri Galles-Belgio è terminata 2-4. Un piccolo topo ha invaso il campo durante la partita, un episodio curioso da raccontare. Per il Galles a segno Rodon e Broadhead, mentre per i Red Devils gol di De Bruyne (doppietta su rigore), Meunier e Trossard. Racconta il Times: “Le cose sembravano mettersi bene quando il Galles ha preso il vantaggio con un colpo di testa di Joe Rodon nei primi minuti, ma mentalmente la squadra è crollata dopo aver subito un rigore contestato per un tocco di mano ravvicinato di Ethan Ampadu. Bellamy è stato ammonito per proteste, guadagnandosi un turno di squalifica in panchina quando il Galles giocherà contro il Liechtenstein il mese prossimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Topo in campo: un insolito intruso interrompe Galles-Belgio (Times)