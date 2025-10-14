Tony Effe a casa con Giulia De Lellis | primi giorni da papà

Tony Effe e Giulia De Lellis sono da poco diventati genitori della piccola Priscilla. Dopo alcuni giorni in ospedale, la coppia è tornata a casa e il rapper ha pubblicato un breve filmato sui social in cui, a petto nudo, tiene in braccio la bambina. Nel video Tony Effe ripete più volte alla figlia "Basta". Il motivo non è chiaro, tanto che la stessa De Lellis chiede: "Ma perché basta amo'?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

