Tony Effe a casa con Giulia De Lellis | primi giorni da papà
Tony Effe e Giulia De Lellis sono da poco diventati genitori della piccola Priscilla. Dopo alcuni giorni in ospedale, la coppia è tornata a casa e il rapper ha pubblicato un breve filmato sui social in cui, a petto nudo, tiene in braccio la bambina. Nel video Tony Effe ripete più volte alla figlia "Basta". Il motivo non è chiaro, tanto che la stessa De Lellis chiede: "Ma perché basta amo'?". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'influencer torna a casa con Tony Effe e la neonata: "15 anni che non aspettavo altro". Le prime foto e il ringraziamento ai fan - facebook.com Vai su Facebook
“Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi” #GiuliaDeLellis #TonyEffe - X Vai su X
Giulia De Lellis torna a casa con la figlia Priscilla: la dedica a Tony Effe scatena la polemica - Poche ore dopo il rientro a casa, Giulia De Lellis ha voluto ringraziare chi le è stato accanto in questi giorni speciali. Come scrive donnaglamour.it
Tony Effe e Giulia De Lellis tornano a casa con la figlia Priscilla - L'influencer ha lasciato l'ospedale Gemelli di Milano dove ha partorito. Segnala vanityfair.it
Giulia De Lellis mamma, il ritorno a casa con Priscilla e le parole per Tony Effe - Giulia De Lellis torna a casa con la piccola Priscilla e condivide con i fan una dedica piena d’amore a Tony Effe ... Scrive dilei.it