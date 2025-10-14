Tomasson viene esonerato da CT della Svezia ma entra nella storia | è la prima volta che succede

Jon Dahl Tomasson è stato esonerato dalla Svezia ed è entrato nella storia. La Federazione svedese infatti non aveva mai esonerato un CT, è la prima volta che accade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jon Dahl Tomasson è stato esonerato: il danese non resiste alla sconfitta in casa contro il Kosovo e, più in generale, allo scarso rendimento che la sua Svezia ha avuto nelle quattro partite di qualificazione finora giocate, dalle quali è stato ottenuto soltanto - X Vai su X

Guardo uno dei tanti video di un povero Cristo che se ne stava seduto a guardare il mare, senza fare male a nessuno, che viene trucidato alle spalle da soldati israeliani, e mi viene la nausea a ripensare che un mese fa quei macellai li abbiamo ospitati nelle - facebook.com Vai su Facebook

Tomasson viene esonerato da CT della Svezia ma entra nella storia: è la prima volta che succede - La Federazione svedese infatti non aveva mai esonerato un CT, è la prima volta che accade. Lo riporta fanpage.it

La Svezia esonera il ct Tomasson dopo sconfitta col Kosovo - La Federcalcio svedese ha esonerato il ct della nazionale, il danese Jon Dahl Tomasson, all'indomani della sconfitta in casa col Kosovo, la terza consecutiva ... Da msn.com

Playoff Mondiali, la Svezia già si prepara: cacciato l'ex Milan Tomasson, "Subito un nuovo ct" - Il danese, ex attaccante rossonero, sollevato dal suo incarico dopo il flop nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Secondo tuttosport.com