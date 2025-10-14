Tomasson viene esonerato da CT della Svezia ma entra nella storia | è la prima volta che succede

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jon Dahl Tomasson è stato esonerato dalla Svezia ed è entrato nella storia. La Federazione svedese infatti non aveva mai esonerato un CT, è la prima volta che accade. 🔗 Leggi su Fanpage.it

