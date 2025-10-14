Tom Blyth consacra la co-star nella rom-com Netflix | È la nuova Meg Ryan
La star del prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente, ha elogiato la sua collega nell'ultima commedia romantica in cui ha recitato. La star di Hunger Games Tom Blyth ha raccontato l'esperienza di recitare nella nuova rom-com di Netflix, People We Meet on Vacation, adattamento del romanzo di Emily Henry. Un'esperienza importante per Blyth, conosciuto principalmente per il ruolo del giovane Coriolanus Snow in La ballata dell'usignolo e del serpente e nella serie Billy the Kid. La nuova Meg Ryan secondo Tom Blyth Nella commedia romantica targata Netflix, l'attore recita al fianco di Emily Bader. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
