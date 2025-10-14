Todi restituiti due dipinti rubati nel 1999 dalla chiesa di San Biagio

Perugiatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo ben 26 anni sono stati restituiti alla chiesa di San Biagio di Todi due dipinti rubati nel settembre del 1999. Si tratta di “San Biagio” e “Santa Lucia” in olio su tela delle dimensioni rispettivamente di 70x46 e 72x50.Grazie all’attività dei Carabinieri TPC Tutela Patrimonio Culturale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

