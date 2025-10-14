Todi restituiti due dipinti rubati nel 1999 dalla chiesa di San Biagio
Dopo ben 26 anni sono stati restituiti alla chiesa di San Biagio di Todi due dipinti rubati nel settembre del 1999. Si tratta di “San Biagio” e “Santa Lucia” in olio su tela delle dimensioni rispettivamente di 70x46 e 72x50.Grazie all’attività dei Carabinieri TPC Tutela Patrimonio Culturale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
