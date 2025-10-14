TNA Bound For Glory 2025 – Review

Zonawrestling.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ed eccoci qui, 48h dopo la normale messa in onda, siamo pronti per la recensione di TNA Bound For Glory 2025. COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY TNA KNOCKOUTS WORLD TAG TEAM TITLE MATCH: THE IINSPIRATION (C) sconfiggono THE ELEGANCE BRAND Dopo le introduzioni ufficiali nella Hall of Fame di Beautiful People e Mickie James, si passa all’azione durante il Countdown dello show con questa difesa titolata, giunta anche in questo caso attraverso un errore di comunicazione da parte di Me Heather By Elegance. Cassie e Jessie trionfano, mantengono le cinture in un match sufficiente e portano il loro recordo personale a BFG su 2 vittorie e 0 sconfitte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

tna bound for glory 2025 8211 review

© Zonawrestling.net - TNA Bound For Glory 2025 – Review

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tna bound for gloryBound for Glory 2025 entra nella storia della TNA - La TNA esulta per quanto ottenuto da Bound for Glory, il PPV della scorsa notte, entra nella storia della compagnia ... Riporta spaziowrestling.it

tna bound for gloryTNA: Kelani Jordan difende con successo il titolo Knockouts contro Indi Hartwell a Bound For Glory - Il grande evento di TNA Wrestling, Bound For Glory, si è svolto domenica 12 ottobre 2025 al Tsongas Center di Lowel ... Come scrive zonawrestling.net

tna bound for gloryTNA: Gli Hardys trionfano, i Dudley salutano, il commovente addio del Team 3D a Bound For Glory - TNA Wrestling ha regalato ai fan una notte indimenticabile con Bound For Glory, quando The Hardys e Team 3D si sono affrontati per l’ultima volta. Secondo zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Tna Bound For Glory