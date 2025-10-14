TNA Bound For Glory 2025 – Review

Ed eccoci qui, 48h dopo la normale messa in onda, siamo pronti per la recensione di TNA Bound For Glory 2025. COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY TNA KNOCKOUTS WORLD TAG TEAM TITLE MATCH: THE IINSPIRATION (C) sconfiggono THE ELEGANCE BRAND Dopo le introduzioni ufficiali nella Hall of Fame di Beautiful People e Mickie James, si passa all’azione durante il Countdown dello show con questa difesa titolata, giunta anche in questo caso attraverso un errore di comunicazione da parte di Me Heather By Elegance. Cassie e Jessie trionfano, mantengono le cinture in un match sufficiente e portano il loro recordo personale a BFG su 2 vittorie e 0 sconfitte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - TNA Bound For Glory 2025 – Review

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bound for Glory segna un traguardo storico per la TNA #TNA - X Vai su X

Bound for Glory 2025 entra nella storia della TNA #TNA - facebook.com Vai su Facebook

Bound for Glory 2025 entra nella storia della TNA - La TNA esulta per quanto ottenuto da Bound for Glory, il PPV della scorsa notte, entra nella storia della compagnia ... Riporta spaziowrestling.it

TNA: Kelani Jordan difende con successo il titolo Knockouts contro Indi Hartwell a Bound For Glory - Il grande evento di TNA Wrestling, Bound For Glory, si è svolto domenica 12 ottobre 2025 al Tsongas Center di Lowel ... Come scrive zonawrestling.net

TNA: Gli Hardys trionfano, i Dudley salutano, il commovente addio del Team 3D a Bound For Glory - TNA Wrestling ha regalato ai fan una notte indimenticabile con Bound For Glory, quando The Hardys e Team 3D si sono affrontati per l’ultima volta. Secondo zonawrestling.net