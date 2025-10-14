Tiziano Ferro svela la tracklist di Sono un grande | ecco le canzoni del nuovo album

“Le cose erano due, o queste canzoni me le mettevo in tasca e ci giocavo io nel tempo, oppure il contrario. È successo il contrario”: con queste parole Tiziano Ferro annuncia attraverso i suoi canali social la tracklist completa del suo nuovo, atteso, album “Sono un grande” in uscita il 24. 🔗 Leggi su Latinatoday.it