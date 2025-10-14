Tiziano Ferro svela la tracklist del nuovo album Sono un grande
A dieci giorni dall’uscita del nuovo album Sono un grande Tiziano Ferro annuncia la tracklist. A dieci giorni dall’uscita del nuovo album Sono un grande Tiziano Ferro annuncia la tracklist. E così scopriamo che oltre al primo singolo estratto Cuore Rotto, che continua ad essere uno dei brani più programmati dalle radio italiane, troveranno spazio nel nuovo lavoro altre 10 tracce inedite e una bonus track per le versioni CD e Vinile Tra le mani un cuore, scritta con Nek, Marta Venturini e Giulia Anania che Massimo Ranieri ha portato in gara all’ultimo Festival di Sanremo. Tiziano Ferro torna alla musica con un album frutto di oltre due anni di lavoro, un periodo durante il quale le difficoltà hanno lasciato spazio a grandi cambiamenti e al futuro. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
