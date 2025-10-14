Tiroide sotto osservazione nel Lazio parte campagna di prevenzione

(Adnkronos) – Circa 6 milioni di italiani convivono con un disturbo alla tiroide, ma è una condizione a tutt’oggi sottostimata. Sono numeri che parlano chiaro e che spiegano perché la Fondazione Consulcesi ha scelto di lanciare la 'Campagna di prevenzione Tsh – Focus Ipotiroidismo', in collaborazione con Fimmg Roma, con il patrocinio della Regione Lazio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com