Tiroide sotto osservazione nel Lazio parte campagna di prevenzione
(Adnkronos) – Circa 6 milioni di italiani convivono con un disturbo alla tiroide, ma è una condizione a tutt’oggi sottostimata. Sono numeri che parlano chiaro e che spiegano perché la Fondazione Consulcesi ha scelto di lanciare la 'Campagna di prevenzione Tsh – Focus Ipotiroidismo', in collaborazione con Fimmg Roma, con il patrocinio della Regione Lazio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Tiroide sotto osservazione, nel Lazio parte campagna di prevenzione - Focus Ipotiroidismo', a lanciarla Fondazione Consulcesi e Fimmg Roma con il patrocinio della Regione ... Scrive adnkronos.com
Meteo: Maltempo, Lazio sotto osservazione nelle prossime 24 ore, cosa rischia la città di Roma - E' imminente una fase di intenso maltempo sul Lazio con serio rischio di nubifragi sulla città di Roma. Scrive ilmeteo.it