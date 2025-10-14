Tir incastrato nel sottopasso Traffico in tilt sull’Adriatica

Un altro tir ha bloccato la circolazione stradale nel centro di Cesenatico. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, quando un grosso automezzo è rimasto incastrato nel sottopasso di viale Trento. Come accade sempre più spesso, l’autista dell’automezzo, proveniente dalla Statale Adriatica e diretto in città, ha ignorato il cartello che segnala il limite di altezza di 3 metri e 20. L’impatto è stato violento e tutta la copertura e la coibentazione è andata distrutta, assieme al motore elettrico installato per la refrigerazione dei prodotti. Fortunatamente l’autista, profondamente sconfortato, non si è ferito nell’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

