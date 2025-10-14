Tir carico di latte si schianta e si ribalta strada allagata | chiusa la Statale delle Calabrie nel Salernitano

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camion carico di latte si ribalta sulla Strada Statale 19 delle Calabrie. Strada allagata e chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto forze dell'ordine e Anas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

