Tir carico di latte si schianta e si ribalta strada allagata | chiusa la Statale delle Calabrie nel Salernitano
Camion carico di latte si ribalta sulla Strada Statale 19 delle Calabrie. Strada allagata e chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto forze dell'ordine e Anas. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
LE FOTO - Camion carico di siero di latte si ribalta in rotatoria: il luogo dell'incidente - facebook.com Vai su Facebook
Camion carico di siero si ribalta sulla SR14 a Cervignano: autista illeso, sul posto Vigili del Fuoco, SORES e Carabinieri. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza Vai su X
Tir carico di latte si schianta e si ribalta, strada allagata: chiusa la Statale delle Calabrie nel Salernitano - Camion carico di latte si ribalta sulla Strada Statale 19 delle Calabrie. Da fanpage.it
Si schianta contro un Tir, muore a 48 anni - Un incidente mortale si è verificato intorno alle 21 di sabato sera lungo la statale 211 della Lomellina, nel tratto compreso tra Tortona e Sale, nei pressi dall’abitato di Sale, all’altezza ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it