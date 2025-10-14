Time elogia Trump in copertina lui protesta | È la foto peggiore di sempre mi hanno fatto sparire i capelli Perché lo fanno?
Il faccione di Donald Trump è su tutta la prima pagina, ripreso da sotto il mento, come fosse una statua che si può ammirare solo al basso. Il titolo, «Il suo trionfo», gli dà un’ulteriore vena epica. È questa al copertina scelta da Time per celebrare la firma sul patto di pace per Gaza. Una scelta che non ha però soddisfatto in nessun modo Trump, che al suo look e alla sua apparenza ci tiene molto. E più di tutto, ai suoi capelli. October 13, 2025 La protesta di Trump: «È una foto pessima, perché lo fanno?». «La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me», ha esordito sui social il presidente americano, lasciandosi andare a un raro complimento diretto a una testata giornalistica a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Il "Times" elogia Napoli: "È la città italiana più amata al mondo" #nonprovateafermarcinoisiamoilnapoli #ForzaNapoli #sscnapoli #napoli #ForzaNapoliSempre #partenope #terramia - facebook.com Vai su Facebook
Time elogia Trump in copertina, lui protesta: «È la foto peggiore di sempre, mi hanno fatto sparire i capelli. Perché lo fanno?» - Sui social, il presidente americano si è infuriato per la scelta della copertina: «È una foto pessima, ma l’articolo è relativamente bello» ... Segnala open.online
Time dedica la copertina a Trump, ma lui si infuria: “Mi hanno cancellato i capelli” - Il prestigioso settimanale americano celebra il ruolo del presidente Usa nell’accordo di Gaza. msn.com scrive
Trump promuove il libro di Giorgia Meloni e bacchetta il Time: "Che brutta foto!" - Sul social Truth il presidente degli Stati Uniti spende ancora parole d'elogio per la premier: "È di ispirazione". Segnala rainews.it