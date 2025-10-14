Time dedica la copertina a Trump ma lui si infuria | Mi hanno cancellato i capelli

Quotidiano.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Washington, 14 ottobre 2025 – Statuario, fiero e con lo sguardo rivolto al futuro. Ma anche implacabile con il doppiomento pieno di grinze in bella mostra e tutti i suoi 79 anni in primo piano. Un Donald Trump risoluto, forte e anche anziano (come è davvero) quello ‘raccontato’ dallo scatto apparso sulla nuova copertina di Time, il prestigioso magazine americano che ha titolato: “ Il suo trionfo ”. Elogiando il suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza. Ma il presidente Usa non ha gradito e replica con una stoccata: “È la foto peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto 'scomparire' i capelli ”.  Nemmeno la celebrazione del Time, una vera istituzione nel mondo dell’informazione, è riuscita a placare la ritrosia del tycoon verso la stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

time dedica la copertina a trump ma lui si infuria mi hanno cancellato i capelli

© Quotidiano.net - Time dedica la copertina a Trump, ma lui si infuria: “Mi hanno cancellato i capelli”

Altre letture consigliate

time dedica copertina trumpTime dedica la copertina a Trump, ma lui si infuria: “Mi hanno cancellato i capelli” - Il prestigioso settimanale americano celebra il ruolo del presidente Usa nell’accordo di Gaza. Si legge su quotidiano.net

time dedica copertina trumpIl Time dedica la copertina a Trump, il presidente Usa critica la foto: «Troppo brutta, mi hanno fatto scomparire i capelli» - Colpa della foto scelta per la copertina dedicata al suo «trionfo» sull'accordo su Gaza. Lo riporta msn.com

time dedica copertina trumpTime elogia Trump in copertina, lui protesta: «È la foto peggiore di sempre, mi hanno fatto sparire i capelli. Perché lo fanno?» - Sui social, il presidente americano si è infuriato per la scelta della copertina: «È una foto pessima, ma l’articolo è relativamente bello» ... Si legge su open.online

Cerca Video su questo argomento: Time Dedica Copertina Trump