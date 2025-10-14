Time dedica la copertina a Trump ma lui si infuria | Mi hanno cancellato i capelli
Washington, 14 ottobre 2025 – Statuario, fiero e con lo sguardo rivolto al futuro. Ma anche implacabile con il doppiomento pieno di grinze in bella mostra e tutti i suoi 79 anni in primo piano. Un Donald Trump risoluto, forte e anche anziano (come è davvero) quello ‘raccontato’ dallo scatto apparso sulla nuova copertina di Time, il prestigioso magazine americano che ha titolato: “ Il suo trionfo ”. Elogiando il suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza. Ma il presidente Usa non ha gradito e replica con una stoccata: “È la foto peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto 'scomparire' i capelli ”. Nemmeno la celebrazione del Time, una vera istituzione nel mondo dell’informazione, è riuscita a placare la ritrosia del tycoon verso la stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
