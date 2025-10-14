Time dedica la copertina a Trump ma lui attacca | Foto orribile sono senza capelli
Il presidente Usa protesta contro la foto di Time e riaccende la tensione con la stampa americana. Dalla CNN al New York Times, tutti i fronti della lunga guerra mediatica tra Trump e i media. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
"Mi hanno fatto scomparire i capelli!". Trump contro la copertina di Time che celebra il suo trionfo - Il presidente americano ha criticato lo scatto scelto dal settimanale: "Articolo relativamente bello, ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi" ... Si legge su msn.com
