Time dedica la copertina a Trump ma lui attacca | Foto orribile sono senza capelli

Tgcom24.mediaset.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente Usa protesta contro la foto di Time e riaccende la tensione con la stampa americana. Dalla CNN al New York Times, tutti i fronti della lunga guerra mediatica tra Trump e i media. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Time dedica la copertina a Trump, ma lui attacca: "Foto orribile, sono senza capelli"

