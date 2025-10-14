Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Lecce nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Tiago Gabriel, il difensore portoghese del Lecce, è uno dei giovani più promettenti della Serie A e sta attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui l’ Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 ha impressionato per la sua tecnica, personalità e abilità difensiva. Nonostante la sua giovane età, Gabriel ha già dimostrato di sapersi adattare alla massima serie, segnando anche un gol di testa, sua specialità, e fermando con disinvoltura attaccanti di livello, come Pellegrino del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Tiago Gabriel Inter, è lui la nuova idea per la difesa: al Lecce sta impressionando