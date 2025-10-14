Tiago Gabriel Inter è lui la nuova idea per la difesa | al Lecce sta impressionando
Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Lecce nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. Tiago Gabriel, il difensore portoghese del Lecce, è uno dei giovani più promettenti della Serie A e sta attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui l’ Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2004 ha impressionato per la sua tecnica, personalità e abilità difensiva. Nonostante la sua giovane età, Gabriel ha già dimostrato di sapersi adattare alla massima serie, segnando anche un gol di testa, sua specialità, e fermando con disinvoltura attaccanti di livello, come Pellegrino del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com
