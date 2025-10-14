Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina la frase del bimbo di 9 anni in una scuola dello Zen di Palermo

“Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina” e “Da grande voglio spacciare”. Le parole di un alunno della scuola Giovanni Falcone allo Zen 2 di Palermo hanno allarmato insegnanti e cittadini. La città è ancora scossa dall’omicidio del 21enne ucciso davanti al suo pub, mentre il quartiere chiede interventi concreti per fermare violenza e degrado. 🔗 Leggi su Fanpage.it

