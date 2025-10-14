Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina frase choc di un bambino allo Zen di Palermo

(Adnkronos) – "Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina". "Da grande voglio spacciare". Sono due frasi ripetute "da un bambino di nove anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen 2 di Palermo". La denuncia è di un insegnante della scuola, durante la fiaccolata di ieri sera a Palermo in ricordo di Paolo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

