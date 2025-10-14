Thuram Inter il francese vicino al recupero | la sfida contro la Roma resta un’incognita

Inter News 24 Thuram Inter, il centravanti della Nazionale transalpina spinge per un celere rientro in campo: riuscirà a tornare per la Roma?. In casa Inter, mentre i nazionali stanno lentamente facendo ritorno dopo gli impegni con le rispettive selezioni per le qualificazioni ai Mondiali, l’attenzione è tutta su Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermatosi prima della pausa, sta lavorando intensamente per tornare disponibile il prima possibile, ma il suo rientro resta una grande incognita in vista della prossima sfida contro la Roma. RECUPERO – Thuram si è allenato da solo al centro sportivo di Appiano Gentile, in attesa che il resto della squadra riprenda gli allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram Inter, il francese vicino al recupero: la sfida contro la Roma resta un’incognita

News recenti che potrebbero piacerti

#Inter, #Thuram ci prova ma resta in dubbio Il medico Volpi: «Vedere Marcus all’Olimpico è difficile». Davanti #Lautaro dovrebbe esserci, pronto uno tra #Bonny e #PioEsposito al suo fianco ? @MirabellaIacopo #ASRoma #RomaInter - X Vai su X

#THURAM E LA SOSTA DA INFORTUNATO L'attaccante dell'#Inter, sui suoi social, ha pubblicato una storia con la palestra del club nerazzurro vuota per la sosta delle nazionali - facebook.com Vai su Facebook

Verso Roma-Inter, Thuram ci sarà? Il dottore nerazzurro svela le condizioni del francese - Il medico dell’Inter aggiorna sulle condizioni di Marcus Thuram verso il big match di sabato sera contro la Roma. Segnala spaziointer.it

Infortunio Thuram, Chivu ha una speranza: le ultime sulla sua condizione - L’obiettivo dello staff medico nerazzurro è di consentire un rientro progressivo, senza forzare i tempi, considerando soprattutto il carico fisico cui sarà sottoposto in vista degli impegni a venire. spaziointer.it scrive

Inter, infortunio Thuram peggio del previsto: i tempi di recupero del francese - Infortunio Thuram, risentimento muscolare al bicipite femorale: fuori 20 giorni, l'Inter proverà a recuperarlo per il Napoli ... Segnala sportpaper.it