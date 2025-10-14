Thuram Inter il francese vicino al recupero | la sfida contro la Roma resta un’incognita

Inter News 24 Thuram Inter, il centravanti della Nazionale transalpina spinge per un celere rientro in campo: riuscirà a tornare per la Roma?. In casa Inter, mentre i nazionali stanno lentamente facendo ritorno dopo gli impegni con le rispettive selezioni per le qualificazioni ai Mondiali, l’attenzione è tutta su Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermatosi prima della pausa, sta lavorando intensamente per tornare disponibile il prima possibile, ma il suo rientro resta una grande incognita in vista della prossima sfida contro la Roma. RECUPERO – Thuram si è allenato da solo al centro sportivo di Appiano Gentile, in attesa che il resto della squadra riprenda gli allenamenti. 🔗 Leggi su Internews24.com

