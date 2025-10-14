This Is Me | tutte le novità e gli ospiti della seconda edizione in onda da mercoledì 15 ottobre
Questa edizione di This Is Me amplia il format: non più ex concorrenti di Amici, ma stelle della musica, dello sport e dello spettacolo, mostrando come hanno trasformato la passione in successo. Mercoledì 15 ottobre prenderà il via la seconda edizione di This Is Me, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a raccontare le passioni, i percorsi professionali e le storie personali di grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo. Il concept dello show Dopo il successo della prima stagione, dedicata esclusivamente agli ospiti provenienti dal talent show Amici di Maria De Filippi, questa nuova edizione si apre a personalità provenienti da ogni ambito, mostrando come la dedizione e la passione possano trasformarsi in carriere di successo e in segni indelebili nella storia del costume italiano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Argomenti simili trattati di recente
Alla domanda sul perché non si sia congratulato con María Corina Machado per il Nobel per la Pace, il premier spagnolo Pedro Sánchez risponde: "Non mi esprimo sui Premi Nobel. Non entro a valutarli" Qui tutte le volte che Sánchez non si è espresso su pre Vai su X
I Fatti Vostri. . L'Oroscopo di Paolo Fox Tutte le stelle di lunedì 13 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
This Is Me: tutte le novità e gli ospiti della seconda edizione in onda da mercoledì 15 ottobre - Questa edizione di This Is Me amplia il format: non più ex concorrenti di Amici, ma stelle della musica, dello sport e dello spettacolo, mostrando come hanno trasformato la passione in successo. Lo riporta movieplayer.it