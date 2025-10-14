This Is Me | tutte le novità e gli ospiti della seconda edizione in onda da mercoledì 15 ottobre

Questa edizione di This Is Me amplia il format: non più ex concorrenti di Amici, ma stelle della musica, dello sport e dello spettacolo, mostrando come hanno trasformato la passione in successo. Mercoledì 15 ottobre prenderà il via la seconda edizione di This Is Me, lo show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, pronto a raccontare le passioni, i percorsi professionali e le storie personali di grandi protagonisti della musica, dello sport e dello spettacolo. Il concept dello show Dopo il successo della prima stagione, dedicata esclusivamente agli ospiti provenienti dal talent show Amici di Maria De Filippi, questa nuova edizione si apre a personalità provenienti da ogni ambito, mostrando come la dedizione e la passione possano trasformarsi in carriere di successo e in segni indelebili nella storia del costume italiano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

