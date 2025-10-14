This is me su Canale 5 | la foto di Vincenzo De Lucia che imita Silvia Toffanin e la reazione della conduttrice

Domani sera, mercoledì 15 ottobre, su Canale 5 torna This Is Me, condotto da Silvia Toffanin. Fanpage.it è in grado di mostrarvi le prime foto di scena, tra le quali spicca l'imitazione tanto attesa di Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin. La nota conduttrice si aggrappa a Gigi D'Alessio e ride di gusto, coerente con la scelta di volerlo in studio come alternativa comica alla sua conduzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

