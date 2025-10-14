THIS IS ME SILVIA TOFFANIN | MARIA DE FILIPPI È UNA GUIDA GLI OSPITI DELLA PREMIERE

Dopo il successo della scorsa stagione, torna in prima serata su Canale 5 This is Me, il talk show condotto da Silvia Toffanin che anticipa le novità. Nato come una celebrazione dei talenti usciti dalla celebre scuola di Amici di Maria De Filippi, This is Me prosegue il cammino e diventa un titolo a se stante come una sorta di Verissimo prime time. Con Maria De Filippi c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella. This is me sarà un viaggio dedicato a personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del costume del Paese. Così la Toffanin a Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - THIS IS ME, SILVIA TOFFANIN: “MARIA DE FILIPPI È UNA GUIDA”. GLI OSPITI DELLA PREMIERE

Approfondisci con queste news

Silvia Sardone - facebook.com Vai su Facebook

Silvia Toffanin debutta in prima serata con “This is me”: storie di talento, passione e successo - La conduttrice di "Verissimo" torna in prima serata su Canale 5 con “This is me”, lo show che celebra il talento, la passione e la determinazione di chi ha trasformato la propria storia in un esempio ... Segnala msn.com

This is me su Canale 5: la foto di Vincenzo De Lucia che imita Silvia Toffanin e la reazione della conduttrice - it è in grado di mostrarvi le prime foto di scena, tra le quali spicca l’imitazione tanto attesa d ... Si legge su fanpage.it

Torna ‘This is me’ con Pausini, Ibra, Tomba, Pennetta, Compagnoni e altri - Domani mercoledì 15 ottobre Silvia Toffanin torna in prima serata su Canale5 con 'This is me'. Come scrive lapresse.it